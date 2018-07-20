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Большегрузам запретят въезжать на Трофимовский мост
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Большегрузам запретят въезжать на Трофимовский мост 

САРАТОВ24 20 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
Автомобилям массой более 20 тонн будет запрещён проезд на Трофимовский мост. А крайние полосы закроются для всех. Об этом сегодня сообщает администрация Саратова.
Решение связано с ухудшением состояния сооружения. Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта и компания «Инстиут „Проектмостореконструкция“ совместно провели обследовние моста. На основе полного анализа конструкций было рекомендовано ограничить нагрузку на опоры.
»В этом году будет заказан проект реконструкции данного путепровода, к ремонту планируется приступить в следующем", — говорится в сообщении.
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