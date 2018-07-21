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Volkswagen Touran превратили в кроссовер
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Volkswagen Touran превратили в кроссовер 

Allroader.ru 22 часа назад
Фото: Allroader.ru
Компания Volkswagen начала выпуск кросс-версии своего компактвэна Touran. Новинка создана специально для китайского рынка и поступит в продажу в следующем месяце под названием Volkswagen Cross Touran L.
На фоне стандартной версии авто новинка будет иметь несколько пересмотренную переднюю часть кузова с новым бампером и радиаторной решеткой в стиле других представителей SUV-сегмента бренда, увеличенный до 178 мм дорожный просвет (+23 мм), увеличенные в размерах до 18 дюймов колесные диски. Кроме того, модель получила расширенные арки и дополнительный пластиковый обвес.
В продажу кроссвэн поступит с единственным 150-сильным двигателем объемом 1.4 литра, работающим в паре с роботизированной трансмиссией и переднеприводным шасси. Полного привода нет даже за дополнительную плату.
Автомобиль получит несколько доступных комплектаций, предусматривающих наличие адаптивного круиз-контроля, раздельного климат-контроля, мультимедиа, кожаной обивки салона, панорамного люка, электронных систем безопасности и так далее.
Базовый Volkswagen Touran оценивается в Китае в сумму 155.8 тысяч юаней или немногим меньше 1.5 миллионов рублей. Кросс-версия по всем законам рынка должна оказаться несколько дороже. Будет ли доступна версия за пределами Китая, вопрос открытый.
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