Доля иномарок в перепродажах грузовых машин превысила 46 процентов

Доля иномарок в перепродажах грузовых машин превысила 46 процентов С января по май 2018 года в России было продано 111 326 грузовиков с пробегом, что на 6% ниже уровня перепродаж годичной давности. В отчетный период в стране было продано 51 476 б/у грузовиков-иномарок (-2%), а также 59 850 подержанных машин отечественных брендов (-9,3%).

По результатам этих пяти месяцев доля иномарок в объеме всех перепродаж грузовых машин составила 46,2%, что несколько выше прошлогоднего показателя — 44,3%. В то же время доля отечественной техники сократилась с 55,7% до 53,8%.

На рынке грузовиков-иномарок с пробегом по продажам за январь-май этого года лидирует марка Volvo — 5994 ед. техники (-0,8%). Второе место по количеству перепроданной техники занимает MAN — 5579 ед. (+5,2%). В тройку лидеров среди иномарок попала Scania. За пять месяцев с начала года в РФ было перепродано 5115 ед. грузовиков «Скания», что на 0,1% больше перепродаж прошлого года. Топ-5 среди иномарок входят Mercedes-Benz (4420 ед., +17,6%) и Isuzu (4109 ед., -2,2%).