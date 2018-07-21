Крымский мост «разваливается»: россияне бьют тревогу

Россияне бьют тревогу: Крымский мост отходит от полуострова

Открытие Крымского моста разделило народ на два лагеря: одни восхищаются грандиозным объектом, другие, даже не побывав там, кричат об опасности конструкции. Однако статистка говорит сама за себя — мост бьет один рекорд за другим, количество проехавших по нему автомобилей перевалило за миллион.

Вскоре после сообщения о миллионном автомобиле, промчавшемся по Крымскому мосту, россияне снова забили тревогу. Народ утверждает, что конструкция отходит от полуострова. В доказательство в Сеть выложили видео. Кадры якобы сделаны на въезде в Керчь, на улице Чкалова.

На видео показано дорожное покрытие очень плохого качества с большим количеством ям и выбоин. В одном месте асфальт так потрескался, что действительно создается ощущение, будто мост расходится по швам. А когда по переправе проехал большегруз, земля буквально затряслась.

"Мост на въезде в Крым начал разваливаться", — гласит подпись к видео, которое опубликовал YouTube-канал Kerch.FM.

В комментариях под записью разгорелась жаркая дискуссия. Путешественники и местные жители, побывавшие на мосту, встали на защиту объекта.

"Да ладно. Разваливается? Отличный мост (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред,)", — утверждает один из пользователей Сети. "Если выбито местами асфальтное покрытие, то это не значит, что сам мост разваливается", — пояснил другой. А некоторые и вовсе уверены, что видео — подлог. Так, россиянин, не раз бывавший в Крыму, заметил, что на кадрах — совершенно другой объект. "Извините!,)) я кое что скажу,)) ето не тот мост, может и в Керчи, но не то про что имели в виду! Тот больше и шире, там в Керчи не один мост, у меня дядя там живет,)))))))) Всем удачи, добра, мира, счастья", — написал он.

Отметим, после того как проехавшие по мосту люди пожаловались на его "трясучесть", тревогу забили экологи и геологи. Специалисты напомнили, что Крым и Керченский пролив — сейсмоактивные участки. А этот фактор не может не оказывать влияние на мост. Кроме того, негативное воздействие на конструкцию будут оказывать штормы и миграция льда в проливе. Спешим успокоить всех доморощенных экспертов: Крымский мост строился с учетом всех возможных негативных факторов и полностью готов к их воздействию.

most.life/multimedia

Несмотря на сетевые баталии, туристы доверяют Крымскому мосту. Об этом говорят статистические данные. Так, с 16 мая по 15 июля по переправе через Керченский пролив проехали более миллиона машин, в том числе около 11,6 тысячи заказных и рейсовых автобусов. В сторону Крыма мост принял 554 тысячи автомобилей, в сторону Тамани — более 470 тысяч. Среднесуточная интенсивность движения в июле в сторону полуострова увеличилась по сравнению с маем почти на 40%.