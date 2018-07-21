Названы самые популярные автомодели на рынке автолизинга

Автоэксперты агентства «Прайм» провели исследование на рынке автолизинга и выяснили, что чаще остальных в этом сегменте клиенты выбирают автобренды KIA LADA . Связывают возрастающую востребованность автолизинга с расширением спектра услуг каршеринга.

По информации от финансовых экспертов, автобренд LADA более востребован на региональном уровне. В столичном регионе этот автобренд не числится в списке лидеров.

Согласно подсчетов экономистов, в 1-ом полугодии 2018 года автолизинг был оформлен большей частью на легковые машины.

Всего за указанный период было оформлено 12500 сделок по автолизингу. Около 25% автомобилей оформлялись по спецпрограмме от минпромторга

В итоге, за 1-ое полугодие портфель автолизинговой компании вырос на 50000 ТС.