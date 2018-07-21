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Названы самые популярные автомодели на рынке автолизинга
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Названы самые популярные автомодели на рынке автолизинга 

Car.ru 21 июля 2018
Фото: Car.ru
Автоэксперты агентства «Прайм» провели исследование на рынке автолизинга и выяснили, что чаще остальных в этом сегменте клиенты выбирают автобренды KIA и LADA. Связывают возрастающую востребованность автолизинга с расширением спектра услуг каршеринга.
По информации от финансовых экспертов, автобренд LADA более востребован на региональном уровне. В столичном регионе этот автобренд не числится в списке лидеров.
В помодельном списке наиболее востребованных автомоделей числятся: Toyota Camry, Ford Focus, LADA Largus, KIA Rio, KIA Optima. Автомодели KIA занимают 13,5% от общего числа.
Согласно подсчетов экономистов, в 1-ом полугодии 2018 года автолизинг был оформлен большей частью на легковые машины.
Всего за указанный период было оформлено 12500 сделок по автолизингу. Около 25% автомобилей оформлялись по спецпрограмме от минпромторга.
В итоге, за 1-ое полугодие портфель автолизинговой компании вырос на 50000 ТС.
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