Ливенцы обеспокоены трещинами на новом Беломестненском мосту

Долгожданный мост, который соединяет Ливны и Беломестненское сельское поселение, торжественно открыли в минувшее воскресенье, 15 июля.

Сегодня опубликованы фотографии трещин, которые образовались на проезжей части и на пешеходной дорожке. В группе «ПОДСЛУШАНО ЛИВНЫ» горожане активно обсуждают «новый-старый» мост.

Отметим, несмотря на торжественное открытие, строители все еще работают на объекте.

Напомним, реконструировать Беломестненский мост начали в 2015 году. Стоимость работ составила более 263 млн рублей. Подрядчик несколько раз менялся.

Четыре полосы и куропатки: в Ливнах открыли Беломестненский мост‍