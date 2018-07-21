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Ливенцы обеспокоены трещинами на новом Беломестненском мосту
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Ливенцы обеспокоены трещинами на новом Беломестненском мосту 

РИА 57 21 июля 2018
Фото: РИА 57
Долгожданный мост, который соединяет Ливны и Беломестненское сельское поселение, торжественно открыли в минувшее воскресенье, 15 июля.
Сегодня опубликованы фотографии трещин, которые образовались на проезжей части и на пешеходной дорожке. В группе «ПОДСЛУШАНО ЛИВНЫ» горожане активно обсуждают «новый-старый» мост.
Отметим, несмотря на торжественное открытие, строители все еще работают на объекте.
Напомним, реконструировать Беломестненский мост начали в 2015 году. Стоимость работ составила более 263 млн рублей. Подрядчик несколько раз менялся.
Четыре полосы и куропатки: в Ливнах открыли Беломестненский мост‍
Сообщение Ливенцы обеспокоены трещинами на новом Беломестненском мосту появились сначала на РИА 57.
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