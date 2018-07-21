В июне в Японии снизились продажи авто

Статистика за прошедший месяц говорит о том, что продажи новых автомобилей сократились практически на восемь процентов.

В числовом выражении это означает, что в первом летнем месяце реализация составила почти 252 500 единиц разнообразного транспорта. При этом в расчет не были взяты так называемые мини-автомобили, двигатель которых не дотягивает по объему до 800 "кубиков".

Всего в первом полугодии 2018 года покупатели Страны восходящего солнца остановили свой выбор на 1 миллионе 502 тысячах машин. По сравнению с таким же промежутком минувшего года продажи колесных средств упали на 4,8%.

Тройку лидеров среди брендов возглавляет Toyota . В июне продукция корпорации пришлась по душе 111 тысячам покупателей, что, впрочем, свидетельствует о снижении спроса на 18 процентов.