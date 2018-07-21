Жарко? Но только не в салоне Вашего Lexus!

Правильный уход за автомобилем и регулярное обслуживание — залог того, что Ваш любимый Lexus будет радовать Вас исправной работой очень долгое время.

Несоблюдение рекомендаций по проведению диагностики и заправки автокондиционеров может привести к нарушениям в работе всей системы охлаждения автомобиля.

Только до 31 августа специально для Вас Лексус — Волгоградский подготовил летнее предложение на заправку кондиционера — от 3 000 рублей!

Ждем Вас в Лексус — Волгоградский!

Звоните сейчас: +7 (495) 777-77-13 и узнайте все подробности предложения.

Лексус — Волгоградский

Официальный дилер Lexus

Москва, Остаповский проезд, д. 4 lexus-volgogradskiy.ru