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Жарко? Но только не в салоне Вашего Lexus!
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Жарко? Но только не в салоне Вашего Lexus! 

Wroom.ru 21 июля 2018
Фото: Wroom.ru
Правильный уход за автомобилем и регулярное обслуживание — залог того, что Ваш любимый Lexus будет радовать Вас исправной работой очень долгое время.
Несоблюдение рекомендаций по проведению диагностики и заправки автокондиционеров может привести к нарушениям в работе всей системы охлаждения автомобиля.
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