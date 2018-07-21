Ещё
Избавиться от пробок: в Севастополе появится новый мост
Далее:
Читайте также:
Ещё

Избавиться от пробок: в Севастополе появится новый мост 

РИА Новости Крым 21 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. С 15 августа в Севастополе начнутся работы по реконструкции и строительству транспортного моста через суходол на проспекте Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
Как отметили в ведомстве, работы будут проводиться в районе улицы Пожарова. Ремонт дорожного полотна и строительство нового моста выполнят в два этапа, при этом движение транспорта перекрывать не будут.
"Первый этап — строительство нового моста и работы по отсыпке подходов к нему — планируем завершить к 1 октября. С 15 августа движение транспорта будет организовано по существующей двухполосной автомобильной дороге улицы Пожарова. Параллельно с проведением строительно-монтажных работ в ночное время будут демонтировать контактные линии электротранспорта", — цитирует пресс-служба департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.
Схема движения транспорта на I этапе реконструкции автодорожного моста на пр. Гагарина в Севастополе
В ходе второго этапа, который планируют завершить до 20 декабря, реконструируют уже существующий мост и дорогу по улице Пожарова. В это время автолюбители смогут проехать по вновь построенным частям дороги и новому переходу.
Схема движения транспорта на II этапе реконструкции автодорожного моста на пр. Гагарина в Севастополе
В правительстве также сообщили, что с 1 по 10 октября будет ограничено движения до одной полосы на участке ул. Пугачева — ул. Пожарова и на ул. Д. Ульянова — пр. Гагарина в связи производством работ по устройству стыковочных узлов и перекрестков.
"На весь период ремонтных работ по улице Пожарова вводится скоростное ограничения движения до 40 км/ч", — говорится в сообщении.
Общая стоимость работ — 251 млн рублей. После завершения реконструкции подъездные пути к мосту будут расширены до четырех полос.
РИА Новости Крым: последние новости
"Бархатный путь": видео строительства железной дороги к Крымскому мосту Приехал: в Судаке авто повисло на заборе Ночью на ялтинской объездной авто врезалось в трактор, погибла женщина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение