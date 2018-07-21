Избавиться от пробок: в Севастополе появится новый мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. С 15 августа в Севастополе начнутся работы по реконструкции и строительству транспортного моста через суходол на проспекте Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Как отметили в ведомстве, работы будут проводиться в районе улицы Пожарова. Ремонт дорожного полотна и строительство нового моста выполнят в два этапа, при этом движение транспорта перекрывать не будут.

"Первый этап — строительство нового моста и работы по отсыпке подходов к нему — планируем завершить к 1 октября. С 15 августа движение транспорта будет организовано по существующей двухполосной автомобильной дороге улицы Пожарова. Параллельно с проведением строительно-монтажных работ в ночное время будут демонтировать контактные линии электротранспорта", — цитирует пресс-служба департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Схема движения транспорта на I этапе реконструкции автодорожного моста на пр. Гагарина в Севастополе

В ходе второго этапа, который планируют завершить до 20 декабря, реконструируют уже существующий мост и дорогу по улице Пожарова. В это время автолюбители смогут проехать по вновь построенным частям дороги и новому переходу.

Схема движения транспорта на II этапе реконструкции автодорожного моста на пр. Гагарина в Севастополе

В правительстве также сообщили, что с 1 по 10 октября будет ограничено движения до одной полосы на участке ул. Пугачева — ул. Пожарова и на ул. Д. Ульянова — пр. Гагарина в связи производством работ по устройству стыковочных узлов и перекрестков.

"На весь период ремонтных работ по улице Пожарова вводится скоростное ограничения движения до 40 км/ч", — говорится в сообщении.

Общая стоимость работ — 251 млн рублей. После завершения реконструкции подъездные пути к мосту будут расширены до четырех полос.