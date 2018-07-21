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Раскрыта схема крупного мошенничества
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Раскрыта схема крупного страхового мошенничества 

Российская Газета 21 июля 2018
Фото: ТАСС
Более года потребовалось, чтобы расследовать крупное страховое мошенничество в отношении одного автомобиля. Примечательно, что это не единичный случай. Уникальность его в том, что дело доведено до конца, а мошенники получили реальные сроки.
Страховые компании нечасто подключаются к расследованию страховых мошенничеств. Зачастую они сами умалчивают даже о самых вопиющих случаях. Потому что проще и дешевле заплатить, чем расследовать всю эту историю. Но не в этом случае.
Итак, история началась в декабре 2016 года. Но точка в ней была поставлена в конце июля 2018 года. Некий человек пообещал женщине-индивидуальному предпринимателю из Воронежской области, ее мужу и взрослому сыну без определенных занятий провернуть аферу без всякого риска для них. Конечно, не бесплатно. За вознаграждение они выступили в качестве исполнителей плана этого человека. Семья получила в лизинг внедорожник премиум-класса марки Lexus стоимостью 5,7 миллиона рублей и застраховала ее в ВСК по КАСКО.
Но буквально через десять дней сын обратился в полицию и к страховщику с заявлением об угоне. При этом у него на руках были и документы от машины, и ключи. Казалось бы, нет поводов отказывать в выплате. Но что-то насторожило страховщиков в этом деле. Как выяснила служба собственной безопасности страховой компании, уже через пять дней после покупки машины, сын на автомобиле прибыл в Москву в аэропорт Домодедово. Там он оставил джип на парковке аэропорта, ключи и документы от машины передал отцу, а сам для создания алиби улетел на отдых.
В это время сообщники вывезли автомобиль за пределы страны — через Беларусь в Литву, откуда морем он был доставлен в порт города Гданьска в Польше. Следы машины затерялись в Европе.
По возвращении сын получил от перегонщика документы на машину и обратился в офис страховщика в Московской области с заявлением о хищении автомобиля. Сотрудниками центра противодействия мошенничеству компании удалось установить путь следования автомобиля и личность перегонщика, который занимался доставкой машин покупателям из Европы. Им оказался ранее судимый житель Хабаровска. Сотрудники полиции задержали его.
В апреле 2017 года УМВД России по городскому округу Домодедово возбудило уголовное дело. Действия группы были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере в отношении лизинговой компании и покушение на страховое мошенничество в том же размере в отношении ВСК. Вина семьи из Воронежа была полностью доказана. Ущерб страховой компании в размере 5,7 миллиона рублей предотвращен.
Домодедовский городской суд рассмотрел дело в особом порядке и, учитывая раскаяние подсудимых, назначил им наказание от полутора до двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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