Ещё
Выяснены недостатки и достоинства Lada Priora
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выяснены недостатки и достоинства Lada Priora 

Car.ru 14 часов назад
Фото: Car.ru
Для этого специалистами изучено мнение 400 респондентов, принявших участие в исследовании.
Большинство опрошенных (чуть меньше половины) в качестве достоинства указали простоту в ремонте и доступность сервисного обслуживания автомобиля. Некоторым пришлись по душе дизайн Priora и оптимальная мощность двигателя. Были и такие автолюбители, которые отметили приемлемую цену и простор для тюнинга.
Однако нашлись среди опрошенных и те, которые указали на недостатки в представителе Lada. На первое место было поставлено оставляющее желать лучшего покрытие кузова. Дальше владельцы машин указали на некачественную сборку и плохую защиту салона от шума.
Изучение мнения общественности проведено не случайно. Дело в том, что руководством «АвтоВАЗа» принято решение окончательно прекратить производство Lada Priora. Такой шаг продиктован падением спроса на эту популярную некогда машину.
Car.ru: последние новости
Aston Martin работает над кроссовером DBX В Японии резко упал уровень объёма автомобильных продаж Новый Hyundai Creta Sport теперь еще и с телевизором
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост «разваливается»: россияне бьют тревогу88
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
В РФ продан первый кроссовер VW Touareg нового поколения
Раскрыта схема крупного мошенничества10
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение