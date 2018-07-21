Выяснены недостатки и достоинства Lada Priora

Для этого специалистами изучено мнение 400 респондентов, принявших участие в исследовании.

Большинство опрошенных (чуть меньше половины) в качестве достоинства указали простоту в ремонте и доступность сервисного обслуживания автомобиля. Некоторым пришлись по душе дизайн Priora и оптимальная мощность двигателя. Были и такие автолюбители, которые отметили приемлемую цену и простор для тюнинга.

Однако нашлись среди опрошенных и те, которые указали на недостатки в представителе Lada . На первое место было поставлено оставляющее желать лучшего покрытие кузова. Дальше владельцы машин указали на некачественную сборку и плохую защиту салона от шума.