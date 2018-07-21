Ещё
Главу Fiat Chrysler отстранят
Далее:
Читайте также:
Ещё

WSJ: главу Fiat Chrysler отстранят по состоянию здоровья 

ТАСС 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Руководство автомобилестроительного концерна Fiat Chrysler Automobiles отстранит 66-летнего Серджо Маркионне от исполнения обязанностей главного управляющего из-за состояния здоровья. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.
Она ссылается на информацию источника, осведомленного о планах руководства автогиганта. По его данным, в субботу совет директоров Fiat Chrysler проведет совещание в Италии с целью объявить имя преемника Маркионне. Он ранее в этом месяце перенес операцию на правом плече. Маркионне не появляется на работе уже несколько недель.
Основанная в 1910 году в Милане автомобильная марка Alfa Romeo принадлежала государству с 1933 по 1986 год, когда была продана группе Fiat. Maserati, основанная в Болонье в 1914 году, перешла под контроль Fiat в 1993 году и потом вновь вернулась туда в 2005 году после периода пребывания в группе Ferrari.
В свою очередь Fiat претерпел значительные преобразования, фактически перестав быть итальянской автомобильной компанией после слияния с американской Chrysler в 2014 году. Маркионне остался главным управляющим новой группы, которая перенесла штаб-квартиры в Амстердам и Лондон, оставшись на Миланской бирже.
ТАСС: последние новости
Движение в центре Москвы ограничат на три дня из-за ралли советских автомобилей Путин подписал закон, позволяющий повышать пошлины на вывоз нефтепродуктов Пробка в 10 км образовалась на МКАД из разгерметизировавшейся автоцистерны с кислотой
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта схема крупного мошенничества9
Крымский мост «разваливается»: россияне бьют тревогу88
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
АвтоВАЗ остановил производство автомобилей1
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение