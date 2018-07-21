WSJ: главу Fiat Chrysler отстранят по состоянию здоровья

Руководство автомобилестроительного концерна Fiat Chrysler Automobiles отстранит 66-летнего Серджо Маркионне от исполнения обязанностей главного управляющего из-за состояния здоровья. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

Она ссылается на информацию источника, осведомленного о планах руководства автогиганта. По его данным, в субботу совет директоров Fiat Chrysler проведет совещание в Италии с целью объявить имя преемника Маркионне. Он ранее в этом месяце перенес операцию на правом плече. Маркионне не появляется на работе уже несколько недель.

Основанная в 1910 году в Милане автомобильная марка Alfa Romeo принадлежала государству с 1933 по 1986 год, когда была продана группе Fiat. Maserati , основанная в Болонье в 1914 году, перешла под контроль Fiat в 1993 году и потом вновь вернулась туда в 2005 году после периода пребывания в группе Ferrari

В свою очередь Fiat претерпел значительные преобразования, фактически перестав быть итальянской автомобильной компанией после слияния с американской Chrysler в 2014 году. Маркионне остался главным управляющим новой группы, которая перенесла штаб-квартиры в Амстердам и Лондон, оставшись на Миланской бирже.