Aston Martin работает над кроссовером DBX

Кстати, машина будет первым кроссовером в линейке британского бренда Aston Martin

О некоторых подробностях проекта рассказал главный инженер компании Мэтт Беккер. Он поделился планами Aston Martin на одной из пресс-конференций, проведенных в рамках прошедшего Гудвуда.

Если верить словам Беккера, создаваемый кроссовер вберет в себя все прогрессивные наработки, имеющиеся в портфеле Aston Martin. Сюда же можно добавить и платформу нового уровня.

Porsche Cayenne. Ожидаемые нововведения подразумевают и появление на кроссовере усовершенствованной системы защиты от наката и совершенно новой конструкции пневматических пружин. По данным деталям автомобиль будет в чем-то похож на Bentley Bentayga

Не исключено, что кроссовер снабдят силовой установкой от Mercedes-AMG с добавлением к ней электромотора. Вполне возможно, что суммарная мощность системы превысит 700 лошадиных сил.

Планы относительно сроков появления новинки четко не определены. Но с большей долей вероятности можно утверждать, что дебют состоится в 2019 году.