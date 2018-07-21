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Aston Martin работает над кроссовером DBX
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Aston Martin работает над кроссовером DBX 

Car.ru 21 час назад
Фото: Car.ru
Кстати, машина будет первым кроссовером в линейке британского бренда Aston Martin.
О некоторых подробностях проекта рассказал главный инженер компании Мэтт Беккер. Он поделился планами Aston Martin на одной из пресс-конференций, проведенных в рамках прошедшего Гудвуда.
Если верить словам Беккера, создаваемый кроссовер вберет в себя все прогрессивные наработки, имеющиеся в портфеле Aston Martin. Сюда же можно добавить и платформу нового уровня.
Ожидаемые нововведения подразумевают и появление на кроссовере усовершенствованной системы защиты от наката и совершенно новой конструкции пневматических пружин. По данным деталям автомобиль будет в чем-то похож на Bentley Bentayga, Porsche Cayenne.
Не исключено, что кроссовер снабдят силовой установкой от Mercedes-AMG с добавлением к ней электромотора. Вполне возможно, что суммарная мощность системы превысит 700 лошадиных сил.
Планы относительно сроков появления новинки четко не определены. Но с большей долей вероятности можно утверждать, что дебют состоится в 2019 году.
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