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Строители начали возводить новый мост в Приморье
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Строители начали возводить новый мост в Приморье 

Primpress 8 часов назад
Фото: Primpress
В понедельник, 23 июля, строители начали монтаж первой опоры моста в Новолитовске, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
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