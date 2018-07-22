Воробьев открыл путепровод в Домодедово

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл путепровод длиной 108 метров через железнодорожные пути Павелецкого направления и федеральную трассу М-4 "Дон", передает корреспондент РИА Новости

"Сегодня, в том числе благодаря федеральной программе, мы сдаем этот переезд. Освобождаем население микрорайона "Авиационный. И самое главное, даем шанс развиваться промышленной зоне, которая здесь также неподалеку расположена", — сказал глава Московской области.

Автодорога свяжет крупные промпредприятия с городом Домодедово и улучшит транспортную доступность прилегающих районов за счет обеспечения выезда на трассу М-4 "Дон".

Строительство объекта осуществляется в два этапа, в воскресенье завершен первый. Второй этап предусматривает строительство моста через реку Городнянка, путепровода через М-4 "Дон" и автодороги до деревни Киселиха.

Завершить работы по второму этапу планируется до конца 2018 года.