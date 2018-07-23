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Москвичи полюбили «Мерседесы»
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Москвичи полюбили «Мерседесы» 

Мослента 20 часов назад
Фото: Reuters
Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг автомобилей премиальных марок, которые чаще всего покупают в Москве. Об этом сообщается на сайте компании.
Лидером рейтинга стала марка Mercedes. Продажи этих автомобилей за пять месяцев 2018 года выросли на 6,7 процента и составили 5,7 тысяч единиц. Помимо этого, в пятерку популярных марок попали BMW (4,6 тысячи автомобилей), Audi (более двух тысяч экземпляров), Lexus (две тысячи штук) и Volvo (1,1 тысяча). Самыми популярными моделями стали BMW 5-Series, Lexus RX и Mercedes E-Class.
По данным исследования, всего за пять месяцев этого года в Москве продано 19,5 тысячи новых автомобилей премиум-сегмента. Это на 7,8 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.
В декабре 2017 года в столичном регионе посчитали электромобили. Всего у москвичей и жителей области оказалось 367 машин — около 32,4 процента от общего количества электрокаров в России.
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Комментарии1  Ещё 8 источников 
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