В Москве начали тестировать гибкие знаки

В Москве начали тестировать гибкие дорожные знаки

Уникальный дорожный знак на гнущейся стойке появился в Москве, сообщает сетевое издание m24.ru

Если в такую опору врежется машина, знак может наклониться на 90 градусов в любом направлении, смягчая удар, а затем вернуться в исходное положение. Как говорят специалисты, он может выдержать до 20 мощных ударов.

Новинку тестируют на Бутырском Валу. Второй гибкий знак должен появиться на этой неделе в Хохловском переулке. Если эксперимент будет удачным, подобные конструкции поставят и в других местах столицы.