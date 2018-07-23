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В Москве начали тестировать гибкие знаки
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В Москве начали тестировать гибкие дорожные знаки 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Уникальный дорожный знак на гнущейся стойке появился в Москве, сообщает сетевое издание m24.ru.
Если в такую опору врежется машина, знак может наклониться на 90 градусов в любом направлении, смягчая удар, а затем вернуться в исходное положение. Как говорят специалисты, он может выдержать до 20 мощных ударов.
Новинку тестируют на Бутырском Валу. Второй гибкий знак должен появиться на этой неделе в Хохловском переулке. Если эксперимент будет удачным, подобные конструкции поставят и в других местах столицы.
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