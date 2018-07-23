Теперь без пробок: в Перми открыли движение по Коммунальному мосту

По коммунальному мосту теперь можно передвигаться без ограничений. Рабочим осталось нанести разметку

Основная часть ремонтных работ на Коммунальном мосту в Перми завершена. Сейчас движение автомобилей полностью восстановлено.

Капитальный ремонт Коммунального моста начался 10 мая. На мосту велись работы по замене асфальтобетонного покрытия, защитного слоя и гидроизоляции.

Во время капремонта моста в работе подрядчика были найдены нарушения. Часть работ на прошлой неделе компания переделала за свой счет.

— Подрядная организация устранила дефекты, которые были выявлены на двух полосах движения в направлении правого берега на участке от улицы Окулова до середины моста, — рассказали в управлении внешнего благоустройства администрации Перми.

После окончания основных работ движение по Коммунальному мосту было открыто полностью. Сейчас рабочим осталось нанести разметку на дорогу и выполнить работы по благоустройству моста. Движение транспорта больше перекрывать не будут.

Ранее мы сообщали, что на мосту через реку Сюзьва на трассе М-7 ввели реверсивное движение.