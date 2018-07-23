«Гелендваген» Тимати выставили на продажу 

Челябинец, выигравший «Гелендваген» рэпера Тимати, решил продать автомобиль. Об этом сообщает «Ура.ру».
Алексей Черменев рассказал порталу, что машина, выигранная им лотерею на Instagram-странице музыканта, оказалась «не для него».
«Я не смогу ее содержать», — посетовал он.
По словам молодого человека, его «статус» не позволяет ему управлять подобным автомобилем, почему он и решил продать его на одном из онлайн-аукционов за 9,7 миллиона рублей.
При этом Черменев отметил, что ему советовали назначить гораздо более высокую цену на «Мерседес» за счет имени Тимати, однако «адекватной» он счел именно эту, а «фанатикам» предложил купить у него машину за 9,7 миллиона и перепродать ее за большие деньги.