«Гелендваген» Тимати выставили на продажу

Челябинец, выигравший «Гелендваген» рэпера Тимати , решил продать автомобиль. Об этом сообщает «Ура.ру».

Алексей Черменев рассказал порталу, что машина, выигранная им лотерею на Instagram-странице музыканта, оказалась «не для него».

«Я не смогу ее содержать», — посетовал он.

По словам молодого человека, его «статус» не позволяет ему управлять подобным автомобилем, почему он и решил продать его на одном из онлайн-аукционов за 9,7 миллиона рублей.