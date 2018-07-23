FAW D60 начнут продавать в сентябре

FAW D60 появится в продаже в сентябре

Китайская компания FAW планирует в сентябре начать продажи на российском рынке компактного псевдокроссовера FAW D60. Модель впервые показали в нашей стране два года назад, продавать собирались еще в прошлом году, но дебют явно затянулся.

За это время городской кроссовер претерпел на родине рестайлинг и существует вероятность, что в нашу страну прибудет именно обновленный вариант FAW D60. Косвенно об этом свидетельствуют данные паспорта ОТТС, полученного производителем. В сравнении с аналогичным документом двухлетней давности длина кузова автомобиля незначительно увеличилась, достигнув 4230 мм.

Известно, что в нашей стране модель будет представлена только с 1.5-литровым бензиновым мотором мощностью 106 «лошадей» и механической трансмиссией. Привод исключительно на переднюю пару колес. Из изменений, указанных при подаче данных в Росстандарт, можно отметить переход на дисковые тормоза на обеих осях и появление системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

О составе доступных комплектаций пока не сообщается, но модель получит фронтальные подушки безопасности, кондиционер, электроприводы зеркал и стеклоподъемников, аудиосистему, систему стабилизации и другие базовые опции, характерные для представителей китайского автопрома.