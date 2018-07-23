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Audi дразнит новым Q3
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Audi дразнит новым Q3 

Allroader.ru 10 часов назад
Фото: Allroader.ru
Компания Audi объявила о предстоящей презентации новой генерации кроссовера Audi Q3, самого коммерчески успешного автомобиля бренда. Показ новинки состоится уже на этой неделе, 25-го июля. В живую новинку можно будет лицезреть в сентябре в рамках Франкфуртского автосалона. Пока же производитель представил видеотизер модели, подогревая интерес потенциальных покупателей.
Исходя из представленного ролика, можно заметить, что модель получит экстерьер в современном корпоративном стиле с адаптивной светодиодной оптикой. Информация об интерьере пока минимальна, известно только то, что кроссовер станет обладателем большой цифровой приборной панели.
Созданный на базе универсального модульного шасси MQB, новый Audi Q3 должен незначительно вырасти в размерах. Первоначально для кроссовера предложат турбированный 1.5-литровый мотор и двухлитровый дизель. В будущем возможно и появление подзаряжаемого гибрида. Оснащение нового SUV механической трансмиссией пока находится под вопросом.
Новый Audi Q3 обязательно появится на российском рынке, но произойдет это, скорее всего, только ближайшей зимой. Актуальная версия немецкого кроссовера обходится в нашей стране сегодня от 2 миллионов 130 тысяч рублей за базовую комплектацию.
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