Багдасарян борется за свои права

Гонщица Мара Багдасарян обжаловала отказ суда вернуть ей водительское удостоверение. Об этом РИА Новости сообщили в Дорогомиловском районном суде Москвы.

Защита скандально известной стритрейсерши подала апелляцию на решение той же инстанции, ранее отказавшей ей в праве вновь сесть за руль. Дорогомиловский райсуд зарегистрировал жалобу юристов Багдасарян.

В первой половине мая Мара Багдасарян подала в суд на один из отделов ГИБДД Москвы по экзаменационной работе, потребовав признать незаконным его отказ в ее праве вновь сдать экзамен на водительские права и получить их. Во второй половине того же месяца суд отказал гонщице в удовлетворении иска.

Ранее Мара Багдасарян множество раз задерживалась полицией за нарушения правил дорожного движения, а весной 2017 года была пожизненно лишена прав из-за эпилепсии, развившейся у нее после одного из ДТП, в которых она поучаствовала. Тем не менее с тех пор Багдасарян уже несколько раз ловили за рулем автомобиля за нарушения ПДД.