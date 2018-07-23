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Багдасарян борется за свои права
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Багдасарян борется за свои права 

Рамблер 8 часов назад
Фото: vk.com
Гонщица Мара Багдасарян обжаловала отказ суда вернуть ей водительское удостоверение. Об этом РИА Новости сообщили в Дорогомиловском районном суде Москвы.
Защита скандально известной стритрейсерши подала апелляцию на решение той же инстанции, ранее отказавшей ей в праве вновь сесть за руль. Дорогомиловский райсуд зарегистрировал жалобу юристов Багдасарян.
В первой половине мая Мара Багдасарян подала в суд на один из отделов ГИБДД Москвы по экзаменационной работе, потребовав признать незаконным его отказ в ее праве вновь сдать экзамен на водительские права и получить их. Во второй половине того же месяца суд отказал гонщице в удовлетворении иска.
Ранее Мара Багдасарян множество раз задерживалась полицией за нарушения правил дорожного движения, а весной 2017 года была пожизненно лишена прав из-за эпилепсии, развившейся у нее после одного из ДТП, в которых она поучаствовала. Тем не менее с тех пор Багдасарян уже несколько раз ловили за рулем автомобиля за нарушения ПДД.
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