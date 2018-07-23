Штраф по СМС: автомобилистов предупредили о новом мошенничестве

Мошенники начали «штрафовать» россиян по СМС, сообщает «АвтоВзгляд»

По информации портала, российские автомобилисты начали получать от мошенников СМС-сообщения о якобы неоплаченных штрафах за нарушения правил дорожного движения. При этом злоумышленники правильно указывают регистрационные знаки автомобилей, однако не сообщают ни номер постановления о штрафе, ни дату его вынесения.

В связи с этим издание посоветовало водителям при получении с незнакомого номера СМС о необходимости заплатить штраф всегда проверять наличие задолженности на сайтах госуслуг и ГИБДД

В первой половине июля Life рассказал, как избежать мошенников при оплате штрафов за нарушения ПДД. Портал рекомендовал всегда оплачивать их через официальные сервисы, а чтобы обезопасить себя при пользовании неофициальными, стоит внимательно читать отзывы и отказаться от скачивания приложений, если они плохи или их мало.