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Штраф по СМС: автомобилистов предупредили о новом мошенничестве
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Штраф по СМС: автомобилистов предупредили о новом мошенничестве 

Рамблер 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Мошенники начали «штрафовать» россиян по СМС, сообщает «АвтоВзгляд».
По информации портала, российские автомобилисты начали получать от мошенников СМС-сообщения о якобы неоплаченных штрафах за нарушения правил дорожного движения. При этом злоумышленники правильно указывают регистрационные знаки автомобилей, однако не сообщают ни номер постановления о штрафе, ни дату его вынесения.
В связи с этим издание посоветовало водителям при получении с незнакомого номера СМС о необходимости заплатить штраф всегда проверять наличие задолженности на сайтах госуслуг и ГИБДД.
В первой половине июля Life рассказал, как избежать мошенников при оплате штрафов за нарушения ПДД. Портал рекомендовал всегда оплачивать их через официальные сервисы, а чтобы обезопасить себя при пользовании неофициальными, стоит внимательно читать отзывы и отказаться от скачивания приложений, если они плохи или их мало.
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