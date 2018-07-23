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Суд заблокировал продажу саратовского завода по требованию налоговой службы
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Суд заблокировал продажу саратовского завода по требованию налоговой службы 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Суд приостановил продажу саратовского «Завода автономных источников тока» по требованию налоговых органов.
Признанное банкротом предприятие было выставлено на торги одним лотом по начальной цене 495,5 млн рублей. В УФНС по Карачаево-Черкессии (юрлицо завода с 2014 года зарегистрировано в республике) не согласились, что активы предприятия продаются единым комплексом и обжалуют решение недавнего собрания комитета кредиторов.
Налоговики указывают, что, согласно отчету оценщика, имущество должника делится на залоговое и незалоговое и не может быть объединено в один лот. По их мнению, предложенная форма продажи приведет к уменьшению цены и не позволит максимально расплатиться с кредиторами. Арбитражный суд республики до вынесения решения по жалобе УФНС ввел обеспечительные меры, приостановив торги.
Крупнейшим кредитором завода является его второе юрлицо, ООО «Завод автономных источников тока» (512 млн рублей). Благодаря тому, что «Инвестторгбанк» переуступил ему долг по кредиту, в залоге у ООО находится значительная часть имущества.
По налогам предприятие задолжало 258 млн, и, судя по всему, УФНС боится, что не сможет получить всю сумму. Параллельно налоговая служба обжалует также действия конкурсного управляющего и порядок погашения задолженности.
По мнению экспертов, банкротство «Завода АИТ» с самого начала контролировали его собственники, и наиболее вероятной целью процедуры является сохранение производства и освобождение от долгов и токсичных активов.
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