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Объявлены цены на обновленный Kia Optima
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Объявлены российские цены на обновленный Kia Optima 

Motor.ru 8 часов назад
Фото: Motor.ru
Модель предложат с прежними силовыми агрегатами — бензиновыми атмосферными и «турбочетверками» — по цене от 1 219 900 рублей. Это на 10 тысяч рублей дешевле дорестайлинговой машины.
Обновленный Kia Optima будет доступен в семи комплектациях. В начальной Classic модель получил подогрев передних сидений и зоны покоя стеклоочистителей, мультимедийную систему с поддержкой Bluetooth и шестью динамиками. Машинам в комплектации Comfort, цена которой составит от 1 349 900 рублей, положен подогрев рулевого колеса, раздельный климат-контроль и датчик дождя.

Цены на обновленный Kia Optima

Комплектация | Цена (рублей)
Classic (2.0 MT) | 1 219 900 
Comfort (2.0) | 1 349 900 
Luxe (2.0) | 1 479 900 
Luxe (2.4) | 1 579 900 
Prestige (2.0) | 1 539 900 
Prestige (2.4) | 1 639 900 
Premium (2.0) | 1 619 900 
GT Line (2.4) | 1 759 900 
GT (2.0 Turbo) | 1 929 900
В версиях Luxe и Prestige (с двигателями 2.0 и 2.4) для обновленный Kia Optima доступны адаптивные светодиодные фары головного света, светодиодные противотуманные фары, запуск двигателя кнопкой, мультимедийная система с семи— или восьмидюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводная зарядка для смартфонов и аудиосистема с 10-динамиками.
В список оснащения топовых версий Kia Optima входит панорамная крыша, система автоматической парковки, фоновая подсветка салона, сиденья с отделкой кожей, а также спортивный передний бампер и решетка радиатора.
Гамма силовых установок обновленной Kia Optima будет состоять из 150-сильного двигателя объемом два литра, агрегата 2.4 GDI мощностью 188 сил, а также турбомотора 2.0, отдача которого составит 245 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. С таким двигателем «Оптима» сможет разгоняться до 100 километров в час за 7,4 секунды.
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