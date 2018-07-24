Судебные приставы предлагают не допускать неплательщиков алиментов к сдаче экзаменов на права. Как сказал глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, если есть деньги на автомобиль, то ими сначала надо рассчитаться с долгами.
Сейчас у должника по алиментам могут арестовать счета, имущество, не выпустить его за границу, а также ограничить в праве управления автомобилем. Последнее не может применяться, если это единственное средство заработать деньги, например, если должник — водитель автобуса.
Ограничение водительских прав за неуплату алиментов широко применяется в США, Канаде, Великобритании, Финляндии, Израиле и других странах. Мера уже показала свою эффективность в России. Теперь приставы предлагают отказывать должникам в регистрации автомобиля, а также в сдаче экзаменов на права.
Нужно ли ужесточать меры воздействия на злостных неплательщиков? Да, было бы не лишним, считает директор стратегических проектов компании CAF Group Валентин Островский:
Валентин Островский, директор стратегических проектов компании CAF Group: «Как бы, может быть, ни забавно звучало предложение руководства службы судебных приставов, я думаю, что, вполне возможно, эти предложения будут реализованы, потому что такие услуги, как регистрация транспортного средства, получение водительского удостоверения — достаточно значимые события для гражданина и, в общем-то, существенно ограничивающие его возможности в использовании того же транспортного средства. Именно поэтому это может являться хорошим побуждающим фактором».
Управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Юрасов, Ларин и партнеры» Владимир Юрасов, напротив, уверен, что это не приведет к желаемому результату — зарегистрировать автомобиль можно и на родственника:
Владимир Юрасов, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Юрасов, Ларин и партнеры»: «Запретительные меры у нас сейчас, к сожалению, стали модными. Я считаю, это не приведет к эффективному способу взыскания больших средств в доход кредиторов и истцов. Это приведет просто к озлоблению людей, к возможности обхода этих ситуаций, потому что регистрация будет производиться на другое лицо, а фактически собственником будет все равно должник. Более того, уже есть запретительные меры на вождение автомобиля. У меня адвокатский опыт уже большой, более 20 лет. Я считаю, что это неэффективно».
Тем не менее предложение поддержали некоторые парламентарии. Зампред думского комитета по законодательству Вячеслав Лысаков вообще считает, что ограничения для должников можно и расширить. А глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский предложил ограничить неплательщиков алиментов еще и в праве получать загранпаспорт и регистрировать собственность.