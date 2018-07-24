Не заплатил алименты — не получил права

Судебные приставы предлагают не допускать неплательщиков алиментов к сдаче экзаменов на права. Как сказал глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, если есть деньги на автомобиль, то ими сначала надо рассчитаться с долгами.

Сейчас у должника по алиментам могут арестовать счета, имущество, не выпустить его за границу, а также ограничить в праве управления автомобилем. Последнее не может применяться, если это единственное средство заработать деньги, например, если должник — водитель автобуса.

Ограничение водительских прав за неуплату алиментов широко применяется в США, Канаде, Великобритании, Финляндии, Израиле и других странах. Мера уже показала свою эффективность в России. Теперь приставы предлагают отказывать должникам в регистрации автомобиля, а также в сдаче экзаменов на права.

Нужно ли ужесточать меры воздействия на злостных неплательщиков? Да, было бы не лишним, считает директор стратегических проектов компании CAF Group Валентин Островский

Валентин Островский, директор стратегических проектов компании CAF Group: «Как бы, может быть, ни забавно звучало предложение руководства службы судебных приставов, я думаю, что, вполне возможно, эти предложения будут реализованы, потому что такие услуги, как регистрация транспортного средства, получение водительского удостоверения — достаточно значимые события для гражданина и, в общем-то, существенно ограничивающие его возможности в использовании того же транспортного средства. Именно поэтому это может являться хорошим побуждающим фактором».

Управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Юрасов, Ларин и партнеры» Владимир Юрасов , напротив, уверен, что это не приведет к желаемому результату — зарегистрировать автомобиль можно и на родственника:

Владимир Юрасов, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Юрасов, Ларин и партнеры»: «Запретительные меры у нас сейчас, к сожалению, стали модными. Я считаю, это не приведет к эффективному способу взыскания больших средств в доход кредиторов и истцов. Это приведет просто к озлоблению людей, к возможности обхода этих ситуаций, потому что регистрация будет производиться на другое лицо, а фактически собственником будет все равно должник. Более того, уже есть запретительные меры на вождение автомобиля. У меня адвокатский опыт уже большой, более 20 лет. Я считаю, что это неэффективно».