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АЗС разливала воздух вместо бензина
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В Амурской области АЗС разливала воздух вместо бензина 

Автовести 23 июля 2018
Фото: Авторамблер
На фоне скандала, связанного со сведениями о тотальном недоливе топлива на российских АЗС, ролик, размещенный автомобилистом в социальных сетях, обрел невиданную популярность и незамедлительно"оброс большим количеством комментариев. Автор видео утверждает, что заплатил в кассе АЗС за 25 литров бензина, но заправляется воздухом, так как топливо в шланг не поступает.
Очевидцы сообщают, что из этой же колонки заправили "воздухом" еще как минимум три автомобиля. При этом оператор отказывалась отвечать на претензии автомобилистов, заявляя, что у нее "в программе" все в порядке.
В то же время представители АЗС, которая, по некоторым сведениям, принадлежит крупной нефтяной компании, утверждают, что имел место единичный сбой в работе колонки, а не систематическая неисправность. По словам менеджера заправочной станции, с авторами исходного видео ситуация уже улажена — им вернули деньги, и те подтвердили, что претензий более не имеют.
Кроме того, заявлено, что на следующий день после инцидента специалисты проверили все топливораздаточные колонки на АЗС и пришли к выводу, что все они работают исправно. Единичный дефект, который привел к заправке "воздухом", вроде как был устранен.
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