Недоливы на АЗС: россиянин заплатил за 25 литров воздуха

Водитель снял на видео, как счетчик бензоколонки насчитал 25 литров топлива, а бензин в пистолет при этом так и не поступил.

Запись была сделана автомобилистом на одной из заправок крупной сети в городе Белогорске. На кадрах, опубликованных в интернете 22 июля, видно, что счетчик закручивает стоимость и литры, а пистолет остается совершенно сухим.

"На кассе оплатили 25 литров, счетчик мотает, заправляемся воздухом, потому что в бак ничего не поступает", — прокомментировал водитель.

Представитель АЗС, в свою очередь, заявил, что по факту публикации была проведена внутренняя проверка, которая выявила неисправность оборудования. «На данный момент дефект устранен, колонка работает исправно», — добавили в компании.

Специалисты, опрошенные местными журналистами, предположили, что неисправность возникла в пистолете, который сломали сами водители. «Вероятно, до этого пистолет потянули и у него внутри сломался газовозврат. Газовозврат стоит для того, чтобы газы из бензобака не попадали в окружающую среду, а попадали обратно в резервуар», — цитирует эксперта издание "Амурская правда"

Как сообщал «Авторамблер», ранее Росстандарт заявил о намерении проверить производителей топливно-раздаточных колонок в связи с массовой проблемой недолива топлива. По данным ведомства, в Центральном федеральном округе из общего количества претензий к АЗС жалобы на недолив топлива в 2016 году составили 21,6%, а в 2017 году — уже 46,2%. Результаты собственной проверки ранее опубликовала и Федерация автомобилистов России. В ФАР заявили, что топливо не доливают на 76% заправочных станций по всей стране.