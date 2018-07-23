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Водителей стали реже штрафовать за разговоры за рулем
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Российских водителей стали реже штрафовать за разговор по телефону 

CarClub 5 часов назад
Фото: uriston.com
За пять лет количество штрафов за разговор по телефону во время управления автомобилем снизилось более чем в два раза. Такие данные приводит RT со ссылкой на пресс-службу МВД. В ведомстве сообщили, что в 2017 году по соответствующей статье КоАП возбуждено почти 94 тысячи дел, а в 2013 году их было 200 тысяч.
Положительная динамика сохранилась и в текущем году. В МВД сообщают, что в первом полугодии 2018 года за использование телефона, не оборудованного гарнитурой, составлено более 43 тысяч протоколов. За аналогичный период 2008 года результат был намного больше — около 70 тысяч дел об административных правонарушениях.
В настоящее время размер штрафа за разговор по телефону за рулем по статье 12.36.1 КоАП РФ составляет полторы тысячи рублей.
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