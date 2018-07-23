Водителей стали реже штрафовать за разговоры за рулем

Российских водителей стали реже штрафовать за разговор по телефону

За пять лет количество штрафов за разговор по телефону во время управления автомобилем снизилось более чем в два раза. Такие данные приводит RT со ссылкой на пресс-службу МВД . В ведомстве сообщили, что в 2017 году по соответствующей статье КоАП возбуждено почти 94 тысячи дел, а в 2013 году их было 200 тысяч.

Положительная динамика сохранилась и в текущем году. В МВД сообщают, что в первом полугодии 2018 года за использование телефона, не оборудованного гарнитурой, составлено более 43 тысяч протоколов. За аналогичный период 2008 года результат был намного больше — около 70 тысяч дел об административных правонарушениях.

В настоящее время размер штрафа за разговор по телефону за рулем по статье 12.36.1 КоАП РФ составляет полторы тысячи рублей.