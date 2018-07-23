В Москве подешевел бензин

Бензин подешевел в Москве

В Московской топливной ассоциации (МТА) зафиксировали падение цен на бензин и дизель в период с 16 по 23 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным МТА, к 23 июля средневзвешенная стоимость дизельного топлива на заправках Москвы упала на одну копейку, до 44,26 рубля за литр. Бензин Аи-92 подешевел на три копейки, до 42,22 рубля, Аи-95 — на две копейки, до 45,68 рубля.

В ассоциации уточнили, что дизельное топливо Shell снизилось в цене на 11 копеек (до 44,94 рубля за литр), цена бензина Аи-92 упала на шесть копеек (42,50 рубля), а Аи-95 — сразу на 31 копейку (45,69 рубля).

На заправках «Астра АЗС» дизель подешевел на десять копеек (45,32 рубля), Аи-92 — на 34 копейки (43,48 рубля), Аи-95 — на 20 копеек (46,32 рубля).

Стоимость дизельного топлива у «Транс-АЗС» упала на 20 копеек (44,30 рубля), цены на Аи-92 снизились на 50 копеек (41,90 рубля), на Аи-95 — на 20 копеек (45,95 рубля).

Росстат сообщал, что за январь — май 2018 года цены на бензин в стране выросли на 7,3 процента. Для решения проблемы правительство 1 июня снизило акцизы на дизель и бензин. После 4 июня цены начали снижаться.