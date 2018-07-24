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Автоэксперты рассказали, на что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля
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Автоэксперты рассказали, на что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Все автолюбители, которые собираются приобрести хоженый автомобиль, опасаются ситуации, когда им придется пожалеть о своем выборе. Автоэксперты дают несколько простых и действенных советов.
Прежде всего, приобретая бушный автомобиль, автовладелец должен отдавать себе отчет, что в машину придется еще вложиться, чтобы она проработала еще длительный период времени. Поэтому тратить на покупку все отложенные деньги не стоит.
При выборе вероятно стоит ориентироваться прежде всего на конкретную автомодель, а не на ценник.
Общаясь с продавцом нужно оставаться собранным и внимательным. Не стесняйтесь задавать интересующие вас вопросы. Помните — вы тут чтобы выбрать себе хорошую машину!
Если владелец машины на вопросы отвечает уклончиво, не торопится предложить вам ознакомиться с документами. Такой вариант нужно отсеять сразу же.
Если у вас нет высоких познаний в автотехнике, нет хорошего знакомого автомастера, лучше потратить немного денег и пройти осмотр заинтересовавшего вас автомобиля в автосервисе.
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