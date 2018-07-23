Власти прокомментировали появление трещин на новом ливенском мосту

Руководитель управления имущества администрации города Ливны Орловской области Валерий Малаханов назвал трещины, появившиеся на асфальте недавно открытого Беломестненского моста, «рабочими моментами».

«Мост открыт только для проезда машин, — сообщил чиновник изданию «Уездный город». — Пешеходная часть ещё в стадии строительства».

Он подчеркнул, что стоят щиты с надписями, что прохода нет. Люди должны по-прежнему пользоваться временной переправой. По словам Валерия Малаханова, за пешеходную зону подрядчик еще не получил оплаты. Кроме того, на объекте не решен вопрос ливневок.

Напомним, мост торжественно открыли 14 июля. Реконструировать его начали в 2015 году. Стоимость работ составила более 263 млн рублей. Подрядчик несколько раз менялся.

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