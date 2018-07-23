Ещё
Власти прокомментировали появление трещин на новом ливенском мосту
Далее:
Читайте также:
Ещё

Власти прокомментировали появление трещин на новом ливенском мосту 

РИА 57 4 часа назад
Фото: РИА 57
Руководитель управления имущества администрации города Ливны Орловской области Валерий Малаханов назвал трещины, появившиеся на асфальте недавно открытого Беломестненского моста, «рабочими моментами».
«Мост открыт только для проезда машин, — сообщил чиновник изданию «Уездный город». — Пешеходная часть ещё в стадии строительства».
Он подчеркнул, что стоят щиты с надписями, что прохода нет. Люди должны по-прежнему пользоваться временной переправой. По словам Валерия Малаханова, за пешеходную зону подрядчик еще не получил оплаты. Кроме того, на объекте не решен вопрос ливневок.
Напомним, мост торжественно открыли 14 июля. Реконструировать его начали в 2015 году. Стоимость работ составила более 263 млн рублей. Подрядчик несколько раз менялся.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Четыре полосы и куропатки: в Ливнах открыли Беломестненский мост‍
Ливенцы обеспокоены трещинами на новом Беломестненском мосту
Сообщение Власти прокомментировали появление трещин на новом ливенском мосту появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Ливенцы обеспокоены трещинами на новом Беломестненском мосту В Орле у НКМЦ появилась парковка для машин В Ливнах «Фольксваген» догнал и впечатал «Приору» в столб
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Гелендваген» Тимати выставили на продажу
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
ТОП-5 страшных ошибок при замене масла
Россиян лишают ДСАГО3
Чем отличается вариатор от автомата и робота?
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение