Молдавских водителей отправят в морги и на кладбища

Власти Молдавии приняли решение ужесточить наказание для водителей, пойманных за рулем в нетрезвом состоянии. Помимо традиционных высоких штрафов и лишения прав для таких водителей предусмотрено и довольно необычное наказание.

Парламент страны окончательно утвердил законопроект, предусматривающий более суровые, чем ранее, меры ответственности для пьяных водителей. В частности, им придется заплатить штраф в размере до 25 000 леев (около 95 000 рублей), лишиться прав на определенное время, а перед возвращением водительского удостоверения заново пройти курс обучения вождению.

Однако законопроектом предусмотрено и наказание в виде общественных работ. Отрабатывать водителям придется до 60 часов, причем пройдут они в моргах или на кладбищах. По всей видимости, власти посчитали, что таким способом наглядно продемонстрируют виновным водителям возможные последствия пьяного вождения.

Как сообщает издание Publica, за первые шесть месяцев текущего года в Молдавии было зарегистрировано свыше 130 аварий, в которых погибли 12 человек, а 85 получили различные травмы. За этот же период 2330 водителей остановили пьяными за рулем.

В России пьяный водитель рискует штрафом до 30 000 рублей и лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет — при условии, что водитель в нетрезвом состоянии не совершил никаких уголовно наказуемых деяний.