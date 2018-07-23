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Что за новый мост построили в Чечне?
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Что за новый мост построили в Чечне? 

АиФ Ставрополье 4 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Откуда и куда?
«Мост на трассе Ищерская — Грозный длиной 300 метров соединил север и юг республики, — говорит представитель министерства автомобильных дорог Чечни Айнди Джабраилов. — После того как 10 лет назад разрушился старый мост, водителям приходилось делать крюк в 180 километров.
Благодаря новому объекту теперь значительно упростится транспортное сообщение между населёнными пунктами Наурского, Надтеречного и Грозненского районов. Кроме того, более коротким станет путь из Северной Осетии в разные районы Чечни. По нему могут передвигаться и большегрузы, а это большой плюс для торговли. Раньше такой возможности не было».
Кстати, новый мост стал самым длинным в Чечне.
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