Что за новый мост построили в Чечне?

Откуда и куда?

«Мост на трассе Ищерская — Грозный длиной 300 метров соединил север и юг республики, — говорит представитель министерства автомобильных дорог Чечни Айнди Джабраилов. — После того как 10 лет назад разрушился старый мост, водителям приходилось делать крюк в 180 километров.

Благодаря новому объекту теперь значительно упростится транспортное сообщение между населёнными пунктами Наурского, Надтеречного и Грозненского районов. Кроме того, более коротким станет путь из Северной Осетии в разные районы Чечни. По нему могут передвигаться и большегрузы, а это большой плюс для торговли. Раньше такой возможности не было».

Кстати, новый мост стал самым длинным в Чечне.