Как сэкономить в Канаде на новой машине более 10 тысяч долларов

Автодилершипы в Канаде и США — это отдельный мир со своей культурой, манерой разговора и обстановкой. Североамериканский продавец машин выживает чисто на комиссии с продаж.

Так, знакомый в дилере BMW получает 20 процентов с прибыли продажи и 50 процентов — с продажи дополнительных аксессуаров и гарантий.

В среднем, средняя комиссия с одного автомобиля выходит около $3000. Поэтому, если не знаете чем себя занять, но хотите заработать и у вас есть умение убеждать клиентов — идите в автопродавцы. Позиция кстати очень дефицитная.

Благодаря друзьям из этой сферы, я знаю некоторые крутые фишки, которые вам помогут хорошо сэкономить при покупке нового (текущего года производства) автомобиля.

Во-первых, нужно узнать максимальный лимит, до которого вы можете скинуть цену. На сайте unhaggle можно посмотреть себестоимость любой модели с фабрики. Как правило, минимальный процент прибыли при которой вам продадут машину — 5%. Учитывая погрешности, добавляйте 7% и вы получите минимальную цену, по которой можете купить автомобиль.

Во-вторых, начните разговор с продавцом с того, что вы будете покупать наличными. Благодаря продаже наличными продавец получает более большой бонус, которой не идет в налоговую декларацию, а дилер также может списать часть конечной суммы. Когда я вы говорите, что вы покупатель за наличные, продавцы мягчают как дынька.

В-третьих, после тест-драйва выскажете свои сомнения по поводу автомобиля и что у конкурента модель по выгоднее. На этом шаге можно быть классные дополнительные бонусы. Багажник на крышу, бесплатная мойка в течение года и подобное.

И последнее и самое важное. Начните тестировать автомобили за пять дней до окончания месяца. А финальное предложение делайте последним числом месяца.

Почему? Потому что бонус каждого работника построен на месячной комиссии. Соответственно каждый работник будет готов предоставить более крупную скидку именно в последний день месяца, ведь будет больше комиссии. Хотя пять дней назад вам такую скидку не дали бы. Психология.

И вот договорившись, вы говорите, что поедете снимать $25000 (условно) в банкомате, и вот незадача-то… Максимальный лимит-то — $1000 в день. Но вы тупой клиент, вы не знали этого. Продавец и менеджеры злятся, но никто не застрахован от того, что вы тупой, не так ли? Тогда вам разрешается выписать чек на эту сумму.

В контракте с вашим именем уже прописана стоимость машины. И чтобы наконец добить персонал, вы спрашиваете: «А какие требования для кредита?». Когда люди берут машину в кредит — дилершипы не опускают цену ниже определенной планки, однако в данном случае вам опустили цену как клиенту за наличные. Но в контракте уже прописана эта цена, а по потребительским законам Канады я уже могу выбирать метод оплаты. Такая вот хитрость.

По итогу я сэкономил на модели своего автомобиля почти $12000 (первоначальная цена была $36700), получив еще и разных ништяков с кредитом под 0%. С машин подороже можно выбить еще более значимую скидку.

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