В жилом районе Москвы установили зарядную станцию

Установлена первая в жилом районе Москвы зарядная станция для электромобилей

В московском Марьино появилась зарядная станция для электромобилей, сообщает m24. Она стала первой, установленной в жилом районе.

Об этом заявили в пресс-службе МОЭСК

ЭЗС стандарта Mode 3 мощностью 22 киловатт размещена во дворе дома №20 по улице Братиславская. Станцию установили в рамках реализации проекта «Умный квартал».

Зарядная инфраструктура в столице развивается с конца 20111 года. На данный момент в сети «МОЭСК-EV» функционирует 36 таких станций.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в городе заработала первая в Крыму заправка для электромобилей.