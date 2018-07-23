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В жилом районе Москвы установили зарядную станцию
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Установлена первая в жилом районе Москвы зарядная станция для электромобилей 

RT на русском 16 часов назад
Фото: РИА Новости
В московском Марьино появилась зарядная станция для электромобилей, сообщает m24. Она стала первой, установленной в жилом районе.
Об этом заявили в пресс-службе МОЭСК.
ЭЗС стандарта Mode 3 мощностью 22 киловатт размещена во дворе дома №20 по улице Братиславская. Станцию установили в рамках реализации проекта «Умный квартал».
Зарядная инфраструктура в столице развивается с конца 20111 года. На данный момент в сети «МОЭСК-EV» функционирует 36 таких станций.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в городе заработала первая в Крыму заправка для электромобилей.
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