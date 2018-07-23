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Renault приостановит работу московского завода
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Renault приостановит работу московского завода 

Rambler News Service 21 час назад
Фото: EPA
Renault планирует остановить производство автомобилей на своем заводе в Москве с 30 июля до 27 августа, сообщил RNS официальный представитель компании.
«Ежегодный коллективный отпуск на московском заводе Renault в этом году запланирован с 30 июля по 26 августа (включительно)», — сказал он.
Renault ранее начала начала подготовку и модернизацию завода в Москве для организации выпуска новой модели кроссовера С-сегмента. Выпуск может стартовать в конце 2018 года, а продажи — в начале 2019 года.
Ранее сообщалось, что на время корпоративного отпуска с 23 июля до 13 августа остановил выпуск автомобилей «АвтоВАЗ» на производственных площадках в Тольятти и Ижевске. Также на эти же даты остановлена работа СП «АвтоВАЗа» c GM в Тольятти, сообщала компания.
Кроме того, приостановлено производство автомобилей на время летнего отпуска на заводе Nissan в Санкт-Петербурге с 23 июля до 13 августа, сообщил RNS официальный представитель Nissan.
Также остановилось на время летних каникул с 23 июля до 13 августа и совместное предприятие PSA и Mitsubishi в Калуге, уточнили RNS в российском офисе PSA.
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