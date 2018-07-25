В России презентовали кроссовер Range Rover 2019

Компания Land Rover показала нынешний внедорожник Range Rover в прошлом году в Лондоне на специальном мероприятии.

Компания Land Rover представила автомобиль Range Rover 2019 модельного года, который получил несколько обновлений. Внедорожник будет доступен для покупки в России с августа этого года,

Как сообщает сайт AutoNews, ссылаясь на пресс-службу российского офиса марки, машина получила адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go.

Кроме того, круиз-контроль теперь доступен с ассистентом рулевого управления, который помогает удерживать авто в пределах занимаемой полосы с учетом дорожной разметки, или положения автомобиля, идущего впереди. В случае смены полосы или торможения система деактивируется.

Отмечается, что 4,4-литровый дизельный двигатель теперь доступен с модернизированной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Range Rover доступен в версии P400e — подзаряжаемого гибрида, который дебютировал в 2017 году.

Компания Land Rover показала нынешний внедорожник Range Rover в прошлом году в Лондоне на специальном мероприятии. У флагмана британской марки впервые появилась гибридная модификация, которая предусматривает возможность подзарядки аккумуляторов от бытовой электросети.