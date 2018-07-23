Оценена загруженность столичных дорог

Загруженность дорог Москвы оценивается в четыре балла

Загруженность дорог Москвы оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Дмитровский и Левобережный), западе (в районе Тропарево-Никулино), юго-западе (в районах Теплый Стан и Ясенево), юго-востоке (в районах Люблино и Выхино-Жулебино), востоке (в районах Восточное Измайлово, Ивановское и Гольяново); в обоих направлениях — на северо-западе (в районе Строгино); с внутренней стороны — на западе (в районе Кунцево), юге (в районе Бирюлево Восточное и Орехово-Борисово Южное).

По направлению от МКАД в сторону области затруднения в движении наблюдаются на Новорижском шоссе, Октябрьском проспекте, а также на Ленинградском и Киевском шоссе (в обоих направлениях). Движение на Третьем транспортном кольце затруднено на севере — от Савеловского до Рижского вокзала и на юге — в районах Донской и Даниловский.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом Каменном мосту, Москворецкой, Котельнической и Серебрянической набережных, на ул. Варварка, ул. Большая Никитская, ул. Пятницкая, ул. Большая Полянка.