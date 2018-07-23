«Европлан» предлагает коммерческие автомобили Citroёn на спецусловиях

Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК „Европлан“), входящая в группу „Сафмар Финансовые инвестиции“ Михаила Гуцериева , и российское представительство Citroёn объявляют о старте совместной программы лизинга коммерческих автомобилей. Как уточняется в сообщении лизингодателя, на особых условиях доступны вмещающий до восьми человек пассажирский микроавтобус Citroёn SpaceTourer и рабочий фургон Citroёn Jumpy.

Так, микроавтобус Citroёn SpaceTourer рекомендованной стоимостью от 1 999 900 рублей доступен на срок лизинга 60 месяцев с ежемесячным платежом 24 370 рублей. Общая выгода при приобретении составит 299 985 рублей, указано в релизе.

Фургон Citroёn Jumpy рекомендованной стоимостью от 1 499 900 рублей доступен в лизинг на 60 месяцев с ежемесячным платежом от 17 692 рублей. Общая выгода при приобретении составит 224 985 рублей.

Согласно материалам лизинговой компании, расчет в обоих случаях произведен исходя из аванса в 46% и выкупного платежа в 3%.

Условия действуют во всех регионах России до 31 октября 2018 года.