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«Европлан» предлагает коммерческие автомобили Citroёn на спецусловиях
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«Европлан» предлагает коммерческие автомобили Citroёn на спецусловиях 

Банки.ру 19 часов назад
Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК „Европлан“), входящая в группу „Сафмар Финансовые инвестиции“ Михаила Гуцериева, и российское представительство Citroёn объявляют о старте совместной программы лизинга коммерческих автомобилей. Как уточняется в сообщении лизингодателя, на особых условиях доступны вмещающий до восьми человек пассажирский микроавтобус Citroёn SpaceTourer и рабочий фургон Citroёn Jumpy.
Так, микроавтобус Citroёn SpaceTourer рекомендованной стоимостью от 1 999 900 рублей доступен на срок лизинга 60 месяцев с ежемесячным платежом 24 370 рублей. Общая выгода при приобретении составит 299 985 рублей, указано в релизе.
Фургон Citroёn Jumpy рекомендованной стоимостью от 1 499 900 рублей доступен в лизинг на 60 месяцев с ежемесячным платежом от 17 692 рублей. Общая выгода при приобретении составит 224 985 рублей.
Согласно материалам лизинговой компании, расчет в обоих случаях произведен исходя из аванса в 46% и выкупного платежа в 3%.
Условия действуют во всех регионах России до 31 октября 2018 года.
»Европлан» также предлагает клиентам регистрацию автотранспорта в Госавтоинспекции, доставку автомобилей, топливную программу, помощь на дорогах и услугу выкупа автомобилей.
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