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ВС оценил спорные случаи штрафов
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Верховный суд оценил спорные случаи штрафов на основе фотовидеофиксации нарушений ПДД 

RT на русском 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Верховный суд прокомментировал спорные случаи штрафов на основе фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает «Российская газета».
Как считает ВС, в таких ситуациях судьи должны изучать все обстоятельства дела.
Помимо статьи об исключении необходимости доказывания, кто был за рулём, в Кодексе об административных правонарушениях есть требования о выяснении всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, а также требования о непосредственности исследования доказательств.
Кроме того, Верховный суд напомнил, что любые сомнения в виновности трактуются в пользу обвиняемого, и пояснил, что для решения о нарушении только фотографии недостаточно, нужно исследовать и другие доказательства.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что правительство одобрило законопроект о скидке за задержанный штраф для водителей в России.
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