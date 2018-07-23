ВС оценил спорные случаи штрафов

Верховный суд прокомментировал спорные случаи штрафов на основе фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает «Российская газета».
Как считает ВС, в таких ситуациях судьи должны изучать все обстоятельства дела.
Помимо статьи об исключении необходимости доказывания, кто был за рулём, в Кодексе об административных правонарушениях есть требования о выяснении всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, а также требования о непосредственности исследования доказательств.
Кроме того, Верховный суд напомнил, что любые сомнения в виновности трактуются в пользу обвиняемого, и пояснил, что для решения о нарушении только фотографии недостаточно, нужно исследовать и другие доказательства.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что правительство одобрило законопроект о скидке за задержанный штраф для водителей в России.