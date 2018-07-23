ВС оценил спорные случаи штрафов

Верховный суд оценил спорные случаи штрафов на основе фотовидеофиксации нарушений ПДД

Верховный суд прокомментировал спорные случаи штрафов на основе фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает « Российская газета ».

Как считает ВС, в таких ситуациях судьи должны изучать все обстоятельства дела.

Помимо статьи об исключении необходимости доказывания, кто был за рулём, в Кодексе об административных правонарушениях есть требования о выяснении всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, а также требования о непосредственности исследования доказательств.

Кроме того, Верховный суд напомнил, что любые сомнения в виновности трактуются в пользу обвиняемого, и пояснил, что для решения о нарушении только фотографии недостаточно, нужно исследовать и другие доказательства.