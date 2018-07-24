Госдума приняла во втором чтении законопроект о регистрации автомобилей в автосалонах

Депутаты Госдумы на заседании 24 июля приняли законопроект, который позволяет регистрировать автомобили и получать номерные знаки в автосалонах.

«Проект данного закона в первом чтении был принят 11 декабря 2013 года. Законопроект определяет перечень регистрационных действий, которые гражданин может совершить со своим автомобилем (…) Законопроект определяет, когда гражданину может быть отказано в совершении регистрационных действий. Законопроектом вводится дополнительная маркировка транспортных средств, у которых уничтожена маркировка в результате угона, ремонта или коррозии», — сказал глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев

«Также впервые вводится возможность обращения в портал госуслуг по регистрации, а также возможность сразу при покупке у дилера постановки на учет», — отметил он.

За принятие законопроекта парламентарии проголосовали единогласно — документ поддержал 351 депутат. Третье чтение запланировано на 26 июля.

Ранее Москвичев, отвечая на вопрос RNS о возможных сроках начала выдачи регистрационных знаков в автосалонах, отмечал, что это произойдет «в этом году».

Юридические лица и индивидуальные предприниматели получат возможность участвовать в процессе подготовки к проведению регистрационных действий, связанных с выдачей регистрационных и других документов по допуску новых автомобилей к участию в дорожном движении, следует из проекта документа.

Ранее дилеры [рассказали] (https://rns.online/industry/Dileri-rasskazali-o-vozmozhnom-vliyanii-na-prodazhi-vidachi-nomerov-v-avtosalonah—2018-07-13/) RNS о возможном влиянии поставки на учет автомобилей в автосалонах на продажи.