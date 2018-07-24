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У россиян хотят отбирать автомобили
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Машины россиян предложили отбирать в случае войны 

Рамблер 7 часов назад
В Минобороны подготовили документ, с помощью которого власти смогут поставить на учет все гражданские легковые автомобили и забрать их в случае войны. Об этом пишут «Известия».
По данным газеты, новый документ расширяет перечень машин, которые могут быть переданы армии в случае введения военного положения. Теперь в список входят машин категории технического регламента Таможенного союза «М1», то есть все легковые пассажирские машины, имеющие не более восьми мест для сидения.
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«Известия» отмечают, что военные будут отдавать предпочтение российским внедорожникам УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 («Патриот»). Иностранные автомобили «4Х4» «мобилизуют в крайнем случае» — это, например, Toyota Prado и VW Touareg.
Мобилизованные машины не будут отправлять в районы боевых действий. Они поступят на вооружение временных соединений и воинских частей.
В военкоматах на каждый автомобиль заведут карточку технического состояния. На гражданских машинах военные будут ездить до тех пор, пока со складов не привезут резервные штатные автомобили. После этого авто вернут владельцам и выплатят им компенсацию.
Также на учет планируют поставить мобильные компрессорные станции, электрические станции и агрегаты электропитания.
Учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев заявил, что в случае войны армии потребуются полноприводные внедорожники, а до обычных легковушек, которые непригодны для военно-полевых условий, «дело не дойдет».
По приказу Минобороны, выпущенному в 2014 году, мобилизации при военном положении подлежат тракторы, автобусы, грузовики и прицепы.
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