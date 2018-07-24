У россиян хотят отбирать автомобили

Машины россиян предложили отбирать в случае войны

Минобороны подготовили документ, с помощью которого власти смогут поставить на учет все гражданские легковые автомобили и забрать их в случае войны. Об этом пишут «Известия»

По данным газеты, новый документ расширяет перечень машин, которые могут быть переданы армии в случае введения военного положения. Теперь в список входят машин категории технического регламента Таможенного союза «М1», то есть все легковые пассажирские машины, имеющие не более восьми мест для сидения.

«Известия» отмечают, что военные будут отдавать предпочтение российским внедорожникам УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 («Патриот»). Иностранные автомобили «4Х4» «мобилизуют в крайнем случае» — это, например, Toyota Prado и VW Touareg.

Мобилизованные машины не будут отправлять в районы боевых действий. Они поступят на вооружение временных соединений и воинских частей.

В военкоматах на каждый автомобиль заведут карточку технического состояния. На гражданских машинах военные будут ездить до тех пор, пока со складов не привезут резервные штатные автомобили. После этого авто вернут владельцам и выплатят им компенсацию.

Также на учет планируют поставить мобильные компрессорные станции, электрические станции и агрегаты электропитания.

Учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев заявил, что в случае войны армии потребуются полноприводные внедорожники, а до обычных легковушек, которые непригодны для военно-полевых условий, «дело не дойдет».

По приказу Минобороны, выпущенному в 2014 году, мобилизации при военном положении подлежат тракторы, автобусы, грузовики и прицепы.