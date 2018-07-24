В Европу поехала первая партия российской Skoda Octavia

Представитель Volkswagen Group в России Наталья Костюкович заявила журналистам, что в Чехию отправилась первая партия Шкода Октавия, собранные на нижегородском заводе «Группа ГАЗ».

По словам эксперта, Skoda Octavia на европейском рынке пользуются большим спросом, который частично готово удовлетворить российское производство.

Изначально автомобиль отправляются в Чехию. А затем они попадут на другие торговые площадки стран Евросоюза

Всего до конца 2018 года планируется направить на родину бренда 10 тысяч автомобилей Skoda Octavia, после чего они попадут в пользование остальным жителям Старого Света.

Экспортный вариант Skoda Octavia предусматривает оснащение двигателями, соответствующими эко-стандартам Евро-6, тогда как для российского потребителя этот уровень остается на Евро-5.

Помимо собранных моделей. За границу поедут и силовые агрегаты калужского производства — 1,6-литровые MPI. Их планируется экспортировать в объеме 40 тысяч единиц ежегодно.