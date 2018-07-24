Ещё
В Европу поехала первая партия российской Skoda Octavia
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Европу поехала первая партия российской Skoda Octavia 

Car.ru 8 часов назад
Фото: Car.ru
Представитель Volkswagen Group в России Наталья Костюкович заявила журналистам, что в Чехию отправилась первая партия Шкода Октавия, собранные на нижегородском заводе «Группа ГАЗ».
По словам эксперта, Skoda Octavia на европейском рынке пользуются большим спросом, который частично готово удовлетворить российское производство.
Изначально автомобиль отправляются в Чехию. А затем они попадут на другие торговые площадки стран Евросоюза.
Всего до конца 2018 года планируется направить на родину бренда 10 тысяч автомобилей Skoda Octavia, после чего они попадут в пользование остальным жителям Старого Света.
Экспортный вариант Skoda Octavia предусматривает оснащение двигателями, соответствующими эко-стандартам Евро-6, тогда как для российского потребителя этот уровень остается на Евро-5.
Помимо собранных моделей. За границу поедут и силовые агрегаты калужского производства — 1,6-литровые MPI. Их планируется экспортировать в объеме 40 тысяч единиц ежегодно.
Car.ru: последние новости
Дополнительная защита по ОСАГО стала дефицитом Автомобиль в летнюю жару: несколько советов от автоэкспертов Составлен ТОП-5 популярных в России японских автомоделей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян хотят отбирать автомобили675
«Гелендваген» Тимати выставили на продажу1
Tucson обновился для российского рынка
Дорожные камеры проконтролируют полисы ОСАГО1
Разводка за сплошную: как водитель не дал себя обмануть2
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение