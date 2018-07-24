Совфед одобрил закон об обязанности угонщиков компенсировать ущерб за повреждение авто

МОСКВА, 24 июля. / ТАСС /. Совет Федерации одобрил на заседании во вторник закон, обязывающий угонщиков автомобилей компенсировать ущерб за повреждение транспортных средств в случае последующей кражи машины третьим лицом.

Соответствующие поправки об ответственности лиц, завладевших чужим имуществом, вносятся в Гражданский кодекс (ГК) РФ.

Так, статья 1080 ("Ответственность за совместно причиненный вред") части второй ГК РФ дополняется частью третьей, предусматривающей, что «лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое впоследствии было повреждено либо утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого, отвечает за причиненный вред, если не докажет, что вред причинен не по его вине». При этом оговаривается, что это правило не освобождает от возмещения вреда «непосредственного причинителя вреда».

Таким образом, закон дает возможность потребовать от угонщика автомобиля, который не собирался его украсть, а взял, например, просто покататься, возместить вред, причиненный последующей кражей машины. Документ определяет условия возмещения вреда в случае, когда автомобиль стал предметом двух последовательно совершенных, но самостоятельных преступлений — угона и кражи.

Как отмечается в сопроводительных материалах к закону, он направлен на реализацию постановления Конституционного суда РФ от 7 апреля 2015 года, которым предписывалось «федеральному законодателю внести в действующее правовое регулирование изменения, направленные на совершенствование правового механизма реализации потерпевшим права на возмещение имущественного вреда, причиненного в связи с угоном и последующей кражей принадлежащего ему автомобиля».