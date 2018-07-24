Подзарядка? Авто ещё долго будут заправлять бензином

Die Presse: вместо подзарядки автомобили ещё долго будут заправлять бензином

Ажиотаж вокруг электромобилей не оправдан, считает Die Presse. В прошлом году количество проданных автомобилей на электрической тяге составило всего 1,3% от общего объёма автопродаж. К тому же Международное энергетическое агентство отмечает снижение инвестиций в возобновляемые источники энергии и рост вложений в ископаемые энергоносители, отмечает австрийское издание.

Одни считают генерального директора Tesla Илона Маска «эксцентричным человеком», другие «гением маркетинга», но так или иначе одно можно сказать наверняка: он настоящий визионер в том, что касается электромобилей, пишет Die Presse. Им движет мечта о будущем без двигателей внутреннего сгорания, и он активно развивает в этом направлении автопромышленность. Впрочем, вокруг электромобилей слишком много ажиотажа, неоправданного с точки зрения реальных пропорций, отмечает австрийское издание.

В прошлом году во всё мире было продано 1,1 миллиона автомобилей на электрической тяге, что составляет 1,3% от общего объёма автопродаж, отмечает Die Presse. При этом, так как государственные субсидии составляют четверть от покупной стоимости, электромобильный сектор растёт несравненно быстрее, чем сектор обычных автомобилей. К тому же реальный бум происходит не на Западе, а в Китае, где была совершена половина прошлогодних закупок транспортных средств с электрическим двигателем. Так что такие машины станут популярны только в далёком будущем. И неизвестно, когда электромобили — в конкурентной борьбе или совместно с другими новыми технологиями — вытеснят с рынка двигатели внутреннего сгорания.

Международное энергетическое агентство в новом отчёте об инвестициях в сфере энергетики отмечает, что впервые с 2014 года выросли (на 3%) вклады в ископаемые энергоносители (нефть и газ). При этом по сравнению с 2016 годом инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергосбережение уменьшились на 7%. Единственным исключением стала солнечная энергия.

Несмотря на позитивную динамику в развитии альтернативных источников энергии, в обозримом будущем ископаемые энергоресурсы не утратят своей актуальности, подчёркивает издание. Это доказывает тот факт, что недавно США впервые добыли за день 11 миллионов баррелей нефти, почти опередив по этому показателю Россию.