Тюменца в ванне оштрафовали за нарушение ПДД

По данным издания, водителя, возившего ванну с Филипповым по улицам Тюмени, оштрафовали на тысячу рублей за «неправильную перевозку пассажиров».

Публикация от ⭐️EDUARD FILIPPOV⭐️ (@ed_fil) 23 Июл 2018 в 3:40 PDT

По данным издания, водителя, возившего ванну с Филипповым по улицам Тюмени, оштрафовали на тысячу рублей за «неправильную перевозку пассажиров».

Видеоотчет о поездке мужчина опубликовал в своем Instagram. Блогер захватил с собой в ванну водный пистолет, мочалку и хлопушку.

Филиппов рассказал изданию 72.ru, что в ванну предварительно залили теплую воду из канистр.

«Было прохладно, но к вечеру ветер стих, солнышко вышло, и все было классно», — рассказал он. Тележку для ванны ему помогли смастерить друзья из автосервиса.

По словам Филиппова, жители Тюмени реагировали на его затею «очень позитивно», улыбались, называли «красавчиком» и фотографировали.