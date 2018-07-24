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Тюменца в ванне оштрафовали за нарушение ПДД
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Тюменца в ванне оштрафовали за нарушение ПДД 

Рамблер 4 часа назад
Фото: vk.com/ЧП Ямал
Тюменский видеоблогер Эдуард Филиппов, устроивший заезд в ванне, прицепленной к автомобилю, привлек внимание ГИБДД. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По данным издания, водителя, возившего ванну с Филипповым по улицам Тюмени, оштрафовали на тысячу рублей за «неправильную перевозку пассажиров».
По данным издания, водителя, возившего ванну с Филипповым по улицам Тюмени, оштрафовали на тысячу рублей за «неправильную перевозку пассажиров».
Видеоотчет о поездке мужчина опубликовал в своем Instagram. Блогер захватил с собой в ванну водный пистолет, мочалку и хлопушку.
Филиппов рассказал изданию 72.ru, что в ванну предварительно залили теплую воду из канистр.
«Было прохладно, но к вечеру ветер стих, солнышко вышло, и все было классно», — рассказал он. Тележку для ванны ему помогли смастерить друзья из автосервиса.
По словам Филиппова, жители Тюмени реагировали на его затею «очень позитивно», улыбались, называли «красавчиком» и фотографировали.
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