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Шопинг по-крупному с Авто Премиумом в Охта Молле
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Шопинг по-крупному с Авто Премиумом в Охта Молле 

АиФ Санкт-Петербург 4 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В течение недели с 17 по 23 июля 2018 года покупатели и заядлые шопоголики получили возможность выбрать автомобиль модельной линейки ŠKODA буквально не отходя от прилавка любимого магазина — в популярном торговом комплексе северной столицы — Охта Молл. Для любителей виртуальных покупок на сайте skoda-ap.ru работает онлайн шоу-рум, где можно заказать автомобиль со склада в Санкт-Петербурге, или определиться с заказом в производство любого автомобиля в нужной комплектации.
На центральной демонстрационной площадке в Охта Молле разместилась ŠKODA Octavia, покупка которой в эти дни обходилась клиентам значительно выгоднее. Не менее привлекательные предложения дилеры сделали и на другие модели.
Заинтересованные покупатели получали полезные подарки из коллекции аксессуаров ŠKODA и приглашение на тест-драйв в удобный по дислокации дилерский центр «Авто Премиум» в разных районах города — на проспекте Энгельса, 35; на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2.
Для начинающих шопоголиков была организована детская площадка с увлекательными играми.
Вскоре подобные виртуальные шоу-румы «Авто Премиум» появятся и в других районах северной столицы.
Официальные дилеры ŠKODA, входящие в группу Авто Премиум, готовы стать ближе к своим клиентам и делают отличные предложения для приобретения всех моделей автомобилей ŠKODA.
С действующими сезонными предложениями и складом автомобилей в наличии можно ознакомиться на инновационном интернет ресурсе он-лайн: https://skoda-ap.ru/auto/insalon?ofr=all&model=17&view=adaptive.
ŠKODA в Петербурге — это Авто Премиум.
Подробнее о дилерских центрах и автомобилях ŠKODA вы можете узнать на сайте www.skoda-ap.ru  Присоединяйтесь в группы Авто Премиума в социальных сетях Facebook и VK.
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