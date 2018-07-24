Шопинг по-крупному с Авто Премиумом в Охта Молле

В течение недели с 17 по 23 июля 2018 года покупатели и заядлые шопоголики получили возможность выбрать автомобиль модельной линейки ŠKODA буквально не отходя от прилавка любимого магазина — в популярном торговом комплексе северной столицы — Охта Молл. Для любителей виртуальных покупок на сайте skoda-ap.ru работает онлайн шоу-рум, где можно заказать автомобиль со склада в Санкт-Петербурге, или определиться с заказом в производство любого автомобиля в нужной комплектации.

На центральной демонстрационной площадке в Охта Молле разместилась ŠKODA Octavia, покупка которой в эти дни обходилась клиентам значительно выгоднее. Не менее привлекательные предложения дилеры сделали и на другие модели.

Заинтересованные покупатели получали полезные подарки из коллекции аксессуаров ŠKODA и приглашение на тест-драйв в удобный по дислокации дилерский центр «Авто Премиум» в разных районах города — на проспекте Энгельса, 35; на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2.

Для начинающих шопоголиков была организована детская площадка с увлекательными играми.

Вскоре подобные виртуальные шоу-румы «Авто Премиум» появятся и в других районах северной столицы.

Официальные дилеры ŠKODA, входящие в группу Авто Премиум, готовы стать ближе к своим клиентам и делают отличные предложения для приобретения всех моделей автомобилей ŠKODA.

С действующими сезонными предложениями и складом автомобилей в наличии можно ознакомиться на инновационном интернет ресурсе он-лайн: https://skoda-ap.ru/auto/insalon?ofr=all&model=17&view=adaptive.

ŠKODA в Петербурге — это Авто Премиум.

Подробнее о дилерских центрах и автомобилях ŠKODA вы можете узнать на сайте www.skoda-ap.ru Присоединяйтесь в группы Авто Премиума в социальных сетях Facebook и VK.