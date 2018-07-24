Война все спишет: какие автомобили заберут у россиян

Минобороны собирается отбирать автомобили у граждан в случае войны

Минобороны планирует поставить на учет все легковые автомобили вместимостью до 8 человек, которые находятся в собственности граждан. Воспользоваться частным транспортом ведомство сможет только в случае введения военного положения. В случае повреждений движимого имущества собственникам обещают компенсировать ущерб.

Военное ведомство разработало поправки в приказ министра обороны от 14 марта 2014 года № 151 с громоздким названием «Об утверждении Перечня транспортных средств, предоставляемых Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям, и Порядка учета транспортных средств, предоставляемых Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям».

Предложенные изменения размещены на портале regulation.gov и сейчас проходят процедуру публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

В пояснительной записке к документу отмечается, что документ «разработан в связи с изменениями в нормативных правовых актах правительства РФ и Министерства обороны РФ в части, касающейся изменения организационной структуры военных комиссариатов РФ, а также с целью оптимизации учета транспортных средств в военных комиссариатах».

Главным новшеством, которое может реально затронуть многих автовладельцев, станет расширение Перечня транспортных средств, подлежащих учету, за счет автомобилей категории технического регламента Таможенного союза «М1». В нее входят все легковые машины, которые используются для перевозки пассажиров и имеют, помимо водительского, до восьми мест.

Конкретные марки в документе не указаны, но есть примечательное уточнение:

«в том числе УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 «Патриот» и т. д. по номенклатуре».

В Минобороны не планируют направлять позаимствованные у граждан автомобили в зону боевых действий. На гражданских машинах военные будут передвигаться до тех пор, пока к ним не поступит со складов штатные легковые автомобили, поэтому даже если кому-то и придется отдать «железного коня», расставание, скорее всего, будет недолгим. Кроме того, за эксплуатацию автомобиля собственнику выплатят компенсацию.

«Проект приказа соответствует Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации, общепризнанным принципам и нормам права, вносит изменения технического характера в приказ Министра обороны Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 151 и направлен на совершенствование нормативной базы в области учета и предназначения транспортных средств для комплектования вновь формируемых на военное время соединений и воинских частей.

Издание настоящего приказа не повлечет увеличения штатной численности органов военного управления, соединений, воинских частей и военных комиссариатов субъектов Российской Федерации, а также дополнительных финансовых затрат», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Среди других предлагаемых изменений — усиление общего контроля за учетом автотранспорта. В Минобороны хотят, чтобы информацию обо всей технике в военкоматы передавали местные ГИБДД , Гостехнадзора и Росстата

«Необходимость представления сведений об организациях-владельцах и транспортных средствах из ФНС России заключается в увеличении количества источников информации о транспортных средствах, что позволит при необходимости осуществить их сверку по количественным показателям, а также повысить достоверность представленной информации», — так объясняется необходимость данной нормы в пояснительной записке к документу.

Поправки Минобороны вызвали большой резонанс в СМИ и соцсетях. Некоторые пользователи отметили, что ведомство и раньше имело право реквизировать автомобили.

«Все наши «Нивы», «УАЗ-Патриоты», Escalade, «крузаки» и прочие Touareg в случае войны и так подлежали мобилизации. Более того, ваши квадроциклы и снегоходы — тоже», — написал один из пользователей.

Говоря о внесении в перечень легкового транспорта, участники дискуссии акцентируют, что в случае военных действий армия все равно не станет забирать машины массово.