Сбегающих с места ДТП решили приравнять к пьяным

Правительство внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность для водителей, которые оставляют место ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе таких водителей предлагается привлекать к уголовной ответственности наравне с нетрезвыми автомобилистами.

Если законопроект будет принят, в статью 264 УК РФ после слов о водителях «в состоянии опьянения» добавят фразу о людях, «скрывшихся с места его [ДТП] совершения».

Сейчас такие преступления регулирует Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. В статье 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с ДТП) есть пункт номер два «оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся». За такое нарушение водителю грозит лишение прав сроком до полутора лет или административный арест на 15 суток.

Ответственность по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств) составляет до девяти лет тюрьмы.

Ранее Конституционный суд РФ обязал законодателей выработать правила, которые исключат юридический казус: если пьяный водитель сбежит с места происшествия, и сразу его не найдут, наказать его можно будет только с помощью КоАП.